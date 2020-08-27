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14:11

Путин: Коронавирус никуда не делся

фото ЗакС политика Путин: Коронавирус никуда не делся

Президент Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву ответил на вопросы об эпидемии коронавируса в России и выразил надежду, что второй волны не произойдет, и врачи справятся с болезнью, интервью транслируется на телеканале "Россия 24".

Путин заявил, что в России один из самых низких показателей по смертности от коронавируса. По его словам, это связано с "готовностью системы здравоохранения", "возможностью мобилизации" и "своевременностью принимаемых решений по купированию угроз". Он "с восхищением" отозвался о работе медиков и назвал национальной чертой "мобилизовываться, когда приходит угроза".

"Вирус никуда не делся. И попросить [россиян] по возможности соблюдать ограничительные меры, которые предлагают специалисты. Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем скорее сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Путин.

Путин заявил, что в восьми регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%. По его словам, это говорит о том, что если не допускать вспышек заболевания, то ситуация "в какой-то момент полностью стабилизируется".

Говоря о вакцине от коронавируса, ранее зарегистрированной в России, Путин рассказал, что у его дочери после ее введения появились антитела, и она чувствует себя нормально.

На 27 августа в России известно о 975 тысячах заразившихся коронавирусом.

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