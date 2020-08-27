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14:27

ВС РФ прекратил дело жительницы Котласа, оштрафованной за "неуважение к власти"

фото ЗакС политика ВС РФ прекратил дело жительницы Котласа, оштрафованной за "неуважение к власти"

Верховный суд РФ прекратил дело жительницы Котласа Светланы Бакшеевой, оштрафованной за "неуважительный" комментарий по отношению к экс-главе Архангельской области Игорю Орлову (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Отменены решения нижестоящих судебных инстанций; дело прекращено в связи с отутствием состава правонарушения. Бакшеевой должны вернуть сумму выплаченного ей штрафа - 30 тысяч рублей.

В поле зрения правоохранителей женщина попала в июне 2019 года: "ВКонтакте" она поделилась своим мнением под постом Орлова, назвавшего защитников Шиеса "шелупонью". Любопытно, что на Бакшееву так и не обратили бы внимания, если бы не донос другой обитательницы Котласа - пенсионерки Ольги Ильиной. Тогда суд счел, что заметка Бакшеевой содержит "негативную оценку личности губернатора".

Примечательно, но за Бакшееву вступился заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, ныне отставной, который и опротестовал в ВС РФ решение о штрафе Бакшеевой. Он настаивал на прекращении дела, так как "проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является".

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