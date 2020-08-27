Путин считает действия правоохранителей в Беларуси "сдержанными"

Президент России Владимир Путин в интервью "России 24" заявил, что сотрудники правоохранительных органов в Беларуси на протестах в стране действуют "достаточно сдержанно, несмотря ни на что". Если кто-то выходит за рамки закона, то он должен понести наказание, добавил глава государства.

- Если где-то есть нарушения кого бы то ни было либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково.

Путин упомянул, что в других странах правоохранительные органы на протестах действуют более жестко. При этом, по его словам, лидеры этих стран осуждают органы власти Беларуси.

- Из тех, кто сейчас что-то ставит в вину белорусскому руководству, президенту [Александру] Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое, - считает Путин.

Также президент России заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации в соседней стране. Он отметил, что люди вышли на улицу, потому что в Беларуси действительно есть проблемы.

При этом, Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов. В случае необходимости они будут контролировать ситуацию на границе стран, сообщил глава России.

Напомним, задержанные на протестах в Беларуси сообщали о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Видеозаписи и рассказы очевидцев публиковали как белорусские СМИ и Telegram-каналы, так и российские. ЗАКС.Ру также пообщался с петербурженкой, которая была задержана в Минске 9 августа. Она рассказала, что в изоляторе на улице Окрестина избивали задержанных.