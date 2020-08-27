Генпрокуратура не нашла признаков преступления в госпитализации Навального

Генпрокуратура заявила, что в ходе проверки по госпитализации Алексея Навального не обнаружено признаков преступления, передает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов заявил, что Генпрокуратура попросила органы юстиции Германии о правовой помощи по делу, передает РИА "Новости".

"В компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия передан запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейса "Томск – Москва" гражданина Российской Федерации Навального А.А., который ранее был доставлен на территорию указанного государства из России для дальнейшего лечения", - сказал Иванов.

Ранее стало известно, что МВД начало доследственную проверку обстоятельств госпитализации Навального.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.