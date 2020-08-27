В отказе о возбуждении дела о переломе руки Френкелю нашли множество несостыковок

Адвокат Ольга Карачева получила документ об отказе Следственного комитета возбудить уголовное дело по заявлению корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля о переломе руки на УИК № 2191 спустя месяц после вынесения решения, сообщает "Медиазона". Постановление датировано 29 июля, а на руках у адвоката оно оказалось лишь 26 августа.

В отказе указано, что в ходе проверке следователь опросил сотрудника ППС УМВД по Центральному району Дениса Дмитриева, который вместе с еще одним полицейским, Гудковым, пытались выдворить Френкеля с участка. По его словам, он получил письменное заявление от председателя УИК Валентины Ладышко о том, что Френкель якобы вел себя "грубо и агрессивно", затрудняя "своим поведением доступ участников голосования к месту выдачи бюллетений". Полицейский утверждает, что он с коллегой взял журналиста за руки и повел в сторону выхода, а он стал сопротивляться: "развернулся к ним спиной и умышленно, выворачиваясь, начал падать на пол лицом вниз". Дмитриев заявил, что не заводил руки Френкеля за спину, и от потери равновения, не выпуская руки журналиста, присел с ним рядом.

Эти объяснения полицейского противоречат видеозаписям с участка и его показаниям на суде по административному делу Френкеля. В материалах административного дела против Френкеля есть рапорт, в котором говорится, что еще за два часа до приезда журналиста те же полицейские приехали из-за сообщения о четверых молодых людях, которые не пускали избирателей на участок, не давали голосовать, скандалили и кричали – то есть, полицейские прибыли еще до Френкеля.

Сам Дмитриев в суде показывал, что заводил руку Френкеля за спину, применил к нему боевой прием, поскольку журналист якобы сопротивлялся. "И что я затем, "как обычно делают провокаторы", стал падать с заломленной рукой — так и сломал себе руку. Лечащие врачи, которые сейчас занимаются моей реабилитацией, ставят под сомнение возможность перелома руки под собственным весом — я вешу около 55 кг", - рассказал Френкель.

Также следователь опросил Ландышко, бывшего главу МО "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, учителей гимназии, где располагался УИК. По их мнению, Френкель "изворачивался и сопротивлялся, пытаясь освободиться", а затем "упал, сразу начав кричать, что сломал руку", и это "выглядело заранее спланировано и наиграно", а полицейские якобы не совершили ничего противоправного. По версии главного специалиста отдела законности администрации Центрального района Ирины Ищенко, журналист "очень оскорбительно вел себя" с полицейским тем, что "просил назвать номера статей закона.

В постановлении указано, что, согласно судебно-медицинской экспертизе и дополнительной экспертизе, перелом мог быть получен "при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным (вращательным) смещением в процессе падения с высоты собственного роста, что не противоречит данным, зафиксированным на видеозаписях, и обстоятельствам, изложенным Дмитриевым". При этом на видеозаписях видно, что сначала полицейские повалили Френкеля на пол, а затем раздался хруст ломающейся кости.

В постановлении упоминаются три административных протокола, составленных на Френкеля после этих событий. Также в документе утверждается, что журналиста 24 августа 2019 года привлекали к ответственности по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции). В тот день Френкеля задержали, когда он снимал участников пикета в поддержку ЛГБТ на Исаакиевской площади. На него были составлены два протокола: по этой статье и ст. 12.29 (переход в неположеном месте). По второму протоколу он получил устное предупреждение, а первый должны были передать в суд, но Френкеля на заседание так и не вызвали, о решении ему не сообщали. В материалах по протоколам за инцидент на УИК есть копия справки, согласно которой Френкель к ответственности по этой статье не привлекался.

Также к отказу приобщены материалы проверки СК по Центральному району от 11 января 2017 года, в котором Френкель якобы написал заявление о бездействии полицейских, которые не предприняли мер для поиска человека, причинившего ему телесные повреждения. Сам журналист сообщил, что подобного заявления не подавал. При этом в том отказе в вобуждении дела следователь утверждает, что в тот день Френкель "сам провоцировал конфликтные ситуации, не реагируя на замечания сотрудников полиции, мешал проведению митинга, прислонял к лицам сотрудников полиции камеру своего мобильного телефона, снимая их, вызывая ответную реакцию".

В тот день, 11 января 2017 года, Френкель снимал в Петербурге акцию с баннером "Не РПЦ", вывешенном на колоннаде Исаакиевского собора. Участников акции полицейские задержали, но к Френкелю никаких претензий не было. В тот день в городе митингов не было.

В документе следователь делает вывод, что эти обстоятельства "свидетельствуют о систематической и целенаправленной провокационной деятельности Френкеля", а полицейский Дмитриев действовал в пределах закона.

Напомним, 30 июня в разгар голосования по Конституции Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля с участка по просьбе Ландышко, сильно заломили ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

При этом Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам, составленным из-за этого инцидента: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.