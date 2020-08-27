К началу сентября в Петербурге заняты 80% развернутых COVID-коек

По состоянию на конец августа в Петербурге занято 80% развёрнутых COVID-коек в стационарах, уведомили в городском комитете по здравоохранению. Постепенно свободный коечный фонд "урезается" на фоне возвращения "ковидариев" в привычный формат работы.

К 27 августа во взрослых COVID-стационарах свободны 20% мест, в детских - 37%. В период с 17 по 23 августа в среднем в больницы госпитализировали от 114 до 203 человек ежесуточно. В июне показатели были значительно выше - до 750 госпитализированных в день.

В пик активности инфекции было развернуто почти 12 тысяч койко-мест, уточнили в комздраве. С начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 35,9 тысяч петербуржцев, 25,4 тысячи излечились, 2,3 тысячи - скончались.