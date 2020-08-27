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17:03

В аппарате госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии опровергли слухи о его отставке

фото ЗакС политика В аппарате госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии опровергли слухи о его отставке

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота не уходит со своей должности, сообщили 27 августа на сайте постоянного комитета Союзного государства со ссылкой на помощницу Рапоты Елену Овчаренко.

Ранее несколько анонимных Telegram-каналов заявили, что Рапота якобы подал рапорт об отставке, а его место может занять губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам Овчаренко, эта информация не соответствует действительности.

"Хочу напомнить, что это как минимум третья попытка, которую предпринимают телеграм-каналы за последнее время", - добавил помощница госсекретаря.

Ранее Telegram-канал "Ротонда" сообщил, что Беглов находится на самоизоляции перед встречей с Владимиром Путиным, итогом которой для петербургского градоначальника может стать новое назначение. О том, что такая встреча планируется писали авторы еще несколько петербургских Telegram-каналов. 

Беглов не появлялся на публике с пятницы, 21 августа. На сайте Смольного публикуются новости с его цитатами, но нет фотографий. В понедельник, 24 августа, заместитель главы города Валерий Пикалёв подписал ответ на один из депутатских запросов как временно исполняющий обязанности губернатора. При этом никаких объявлений об отпуске или командировке главы города не было. 

ЗАКС.Ру уже три дня ожидает официального комментария по этому поводу от Смольного - оперативно отвечать на вопросы, ушел ли Беглов в отпуск и почему документы за него подписывает Пикалев, в пресс-службе губернатора отказались. 

Фото: soyuz.by


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