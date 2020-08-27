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17:06

Из-за лежащего в коме Навального приостановлено производство по иску зятя Мишустина

фото ЗакС политика Из-за лежащего в коме Навального приостановлено производство по иску зятя Мишустина

Люблинский райсуд Москвы приостановил производство по иску зятя российского премьера Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного к политику Алексею Навальному, делится "МБХ медиа".

"Сейчас Алексей Анатольевич находится в коме, и поэтому согласовать с ним позицию я не могу", - пояснил юрист ФБК Вячеслава Гимади. Представитель истца заявление поддержала.

Удодов, напомним, требует от Навального полмиллиона рублей.

ФБК обнаружил, что в декабре 2009 года российский бизнесмен якобы купил недвижимость в доме № 20 по Пайн-стрит на Манхэттене в Нью-Йорке. Это почти совпало с периодом, когда в том же доме была приобретена другая недвижимость, позднее арестованная в рамках дела о налоговых махинациях и отмывании денег, которым занимался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Американская сторона была уверена, что деньги, о хищении которых говорил юрист, отмыли структуры, связанные с Prevezon Holding – фирмой, подведомственной сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву, в том числе путём приобретения элитной недвижимости.

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