В Смольном прокомментировали информацию об исчезновении Беглова

В аппарате губернатора Петербурга отреагировали на появившуюся ранее в ряде Telegram-каналов информацию о возможном уходе Александра Беглова с занимаемого поста.

"Мы не считаем возможным участвовать в интерпретации предположений. А если коротко - сплетни не комментируем", - сообщила в разговоре с "Деловым Петербургом" пресс-секретарь градоначальника Инна Карпушина.

Ещё один близкий к Смольному собеседник издания уведомил, что "информация на данный момент не подтверждается".

Беглов, напомним, не появляется на публике с пятницы, 21 августа.

Telegram-канал "Ротонда" распространил информацию о том, что Беглов находится на самоизоляции перед встречей с Владимиром Путиным, итогом которой для петербургского градоначальника может стать новое назначение. Среди прогнозируемых должностей - пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, однако в ведомстве данные сведения опровергли.

В понедельник, 24 августа, заместитель главы города Валерий Пикалёв подписал ответ на один из депутатских запросов как временно исполняющий обязанности губернатора. При этом никаких объявлений об отпуске или командировке главы города не было.

ЗАКС.Ру в Смольном оперативно не ответили, ушел ли Беглов в отпуск и почему документы за него подписывает Пикалёв.

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