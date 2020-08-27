Единороссам отказали в регистрации на выборах в Красноярском крае из-за фальсификаций

Избирком Терского сельсовета в Красноярском крае отказал в регистрации всем кандидатам от "Единой России" на выборах местных депутатов из-за фальсификации избирательных документов, передает "Интерфакс".

По документам избиркома, всего выдвигались 22 человека, из которых 10 – выдвиженцы от единороссов – получили отказ в регистрации. Они и их представители подали в избирком пять разных выписок из заседания местного политсовета партии "с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов". Также оказалось, что в каждом из трех решений регионального политсовета партии указаны разные фамилии кандидатов в депутаты.

Таким образом, избирком решил "отказать в регистрации" кандидатам-единороссам, "учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов". Глава ТИК Канского района Александра Игнатова уточнила, что выдвижение кандидатов уже завершилось, и "Единая Россия" в выборах депутатов Терского сельсовета не участвует.

Выборы депутатов Терского сельсовета, как и другие региональные выборы в России, пройдут в единый день голосования 13 сентября.