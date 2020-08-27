Минздрав: Вакцина от COVID-19 начала поступать в российские больницы

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко оповестил, что отечественная вакцина от коронавируса стала поступать в российские больницы, делится "Интерфакс".

В медучреждениях препарат будет испытываться в рамках третьей фазы клинических исследований.

"У нас сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы. […] Почти 40 тысяч человек будут принимать участие", - заявил министр.

Напомним, Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи, 11 августа. Ожидается, что в октябре препарат с аналогичным назначением зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".