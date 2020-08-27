18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:33

"Для проверки документов": В Минске в автозак ОМОН попали журналисты, в том числе - российские

фото ЗакС политика "Для проверки документов": В Минске в автозак ОМОН попали журналисты, в том числе - российские

Минские милиционеры отправили в автозак всех журналистов, находившихся на площади Свободы: в воронке оказались порядка 20 человек, информирует "МБХ медиа".

"Весь микроавтобус забит прессой", - уведомил корреспондент издания, также оказавшийся в милицейском автомобиле.

Задержанных доставили в Октябрьский РОВД.

NEXTA передает, что в отдел попали журналисты "Белсат", TUT.BY, "Радио Свобода", Reuters, "Наша Нива", AP, БелаПАН, ТАСС.

Официальная причина задержания - "проверка документов".

Журналисты и ранее попадали в руки к белорусским правоохранителям. В начале протестов они в числе прочих были жестко задержаны: россиян позднее депортировали домой.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:57 МВД Беларуси обещает опустить задержанных в Минске журналистов после проверки документов

19:18 Оппозиция Беларуси назвала недопустимым создание резерва силовиков в РФ по просьбе Лукашенко

14:41 Путин считает действия правоохранителей в Беларуси "сдержанными"

14:28 Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Это операция украинских спецслужб с американцами

14:22 Путин про Беларусь: "Если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться"

14:01 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

11:57 МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

26 августа, 18:20 Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

26 августа, 17:20 У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

26 августа, 17:10 Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:57 МВД Беларуси обещает опустить задержанных в Минске журналистов после проверки документов

19:18 Оппозиция Беларуси назвала недопустимым создание резерва силовиков в РФ по просьбе Лукашенко

19:15 Муниципал: МО №15 готовит подарочные наборы продуктов для жителей за 12,1 млн рублей

18:55 Смольный: Все школы Петербурга готовы с 1 сентября обеспечить младшеклассников обедами

18:54 Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

18:43 ГИБДД готово заплатить 2,9 млн рублей за трансляцию роликов о правилах безопасности

18:35 Смольный возместит предприятиям затраты на международные выставки и экспорт товаров

18:33 "Для проверки документов": В Минске в автозак ОМОН попали журналисты, в том числе - российские

18:06 Минздрав: Вакцина от COVID-19 начала поступать в российские больницы

17:44 Единороссам отказали в регистрации на выборах в Красноярском крае из-за фальсификаций

17:33 В Смольном прокомментировали информацию об исчезновении Беглова

17:06 Из-за лежащего в коме Навального приостановлено производство по иску зятя Мишустина

17:03 В аппарате госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии опровергли слухи о его отставке

16:36 К началу сентября в Петербурге заняты 80% развернутых COVID-коек

16:11 В вологодском отделе полиции скончался задержанный на акции активист

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru