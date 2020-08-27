"Для проверки документов": В Минске в автозак ОМОН попали журналисты, в том числе - российские

Минские милиционеры отправили в автозак всех журналистов, находившихся на площади Свободы: в воронке оказались порядка 20 человек, информирует "МБХ медиа".

"Весь микроавтобус забит прессой", - уведомил корреспондент издания, также оказавшийся в милицейском автомобиле.

Задержанных доставили в Октябрьский РОВД.

NEXTA передает, что в отдел попали журналисты "Белсат", TUT.BY, "Радио Свобода", Reuters, "Наша Нива", AP, БелаПАН, ТАСС.

Официальная причина задержания - "проверка документов".

Журналисты и ранее попадали в руки к белорусским правоохранителям. В начале протестов они в числе прочих были жестко задержаны: россиян позднее депортировали домой.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.