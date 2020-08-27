Смольный: Все школы Петербурга готовы с 1 сентября обеспечить младшеклассников обедами

В аппарате петербургского вице-губернатора Николая Бондаренко отчитались о том, что начиная с 1 сентября во всех городских школах будут организованы бесплатные горячие обеды для младшеклассников: в шести районах контракты на организацию питания подписаны до 2021 года. В некоторых учебных заведениях поставки в рамках госконтрактов подготовлены на сентябрь-октябрь.

"В ряде образовательных учреждений поставки питания организованы на сентябрь и октябрь отдельно и ведется подготовка документации к закупкам на обеспечение школьников обедами до конца учебного года", - уведомили в Смольном.

В Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Кировском, Приморском и Невском районах контракты завершаются в 2021 году. "Таким образом все школы города готовы обеспечить горячим питанием учеников уже с первого сентября", - резюмировали в аппарате вице-губернатора.

Напомним, тема школьного питания возникла в общенациональной повестке сразу после того, как президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января предложил ввести обязательное предоставление учащимся младших классов бесплатных горячих обедов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы.

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