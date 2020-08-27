ГИБДД готово заплатить 2,9 млн рублей за трансляцию роликов о правилах безопасности

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области 27 августа опубликовало извещение об электронном аукционе на размещение социальной рекламы на одном из телеканалов города на Неве. Стартовая цена контракта - 2,9 млн рублей.

Выигравший телеканал долже будет до 15 декабря 2020 выдать в эфир 63 видеоролика о необходимости использования детских сидений в автомобилях, соблюдении скоростного режима, правилах перехода дороги по "зебре" без светофора, соблюдении дистанции между автомобилями и использовании ремней безопасности. Ссылки на видео приведены в техническом задании. Эти ролики также доступны на YouTube-канале ГИБДД "БезДТП.рф". Некоторые из них были выложены несколько лет назад. Например, мультипликационное видео "Пристегнись" опубликовано еще в 2013 году.

Транслироваться в эфире городского ТВ ролики длительностью по 30 секунд будут с 7 утра до 22 часов вечера. Заявки на аукцион принимаются до 4 сентября.