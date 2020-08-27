Оппозиция Беларуси назвала недопустимым создание резерва силовиков в РФ по просьбе Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым формирование в России "вооруженных группировок для использования на территории Беларуси".

Такое заявление совет сделал после того, как президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что в России по просьбе президента Беларуси создан "определенный резерв силовиков, которые в случае необходимости готов действовать на территории Беларуси.

"Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - заявили представители совета.

Они напомнили, что ранее Лукашенко неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси, а теперь по его запросу сформирован резерв силовиков в России. Совет подчеркнул, что в стране проходят "исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов".