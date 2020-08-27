МО №15 готовит подарочные наборы продуктов для жителей за 12,1 млн рублей

Администрация муниципального образования МО "№15" опубликовала закупку продуктовых подарочных наборов для жителей. Порадовать планируется 9 тысяч человек.

Согласно техническому заданию, в набор должны входить: пачка сахара, упаковки рисовой и гречневой круп, мука, овсяные хлопья, макароны, бутылка подсолнечного масла, банка сгущенки, чай, банка тушенки, конфеты, печенье и шоколадка. Один такой комплект стоит 1350 рублей, указано в документации. Общую стоимость поставки оценили в 12,1 млн рублей.

Предполагается, что эти подарки будут использоваться для поздравления жителей муниципалитета. Администрация надеется получить наборы в течение октября.