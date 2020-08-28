Журналисту Френкелю изувечили автомобиль, проколов в нём колёса и разбив окна

Сегодня утром корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель обнаружил свой автомобиль в нерабочем состоянии: неизвестные выбили в нём окна и прокололи все колёса.

Предположительно, авто могли повредить ночью со среды на четверг, но журналист нашёл его в таком состоянии только сегодня. Работники расположенного по соседству кафе известили, что видели машину разбитой уже утром четверга.

Ранее Следком отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейского Дениса Дмитриева, сломавшего Френкелю руку на избирательном участке в ходе голосования по изменению Конституции. В отказе множество несостыковок: в частности, имеются показания свидетелей, которые противоречат сказанному ими в суде.

Напомним, 30 июня в разгар голосования по Конституции Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, куда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК, сильно заломили ему руку, сломав, как выяснилось впоследствии, плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии главы обозначенной УИК, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

При этом Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам, составленным из-за этого инцидента: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

Фото: "Медиазона"