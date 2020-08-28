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10:50

COVID-19 добрался ещё до 4829 россиян: плюс 187 заражённых - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 добрался ещё до 4829 россиян: плюс 187 заражённых - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у ещё 4829 граждан РФ, проживающих в 84 регионах. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии заболели 980 405 человек.

Зарегистрировано 110 смертей. За всё время от коронавируса скончались 16 914 заболевших.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 654, Петербурге - 187, Московской области - 150, Нижегородской области - 133, Ростовской области - 132.

За сутки излечились ещё 5905 граждан, общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 798 466.

В Северной столице от COVID-19 умерли ещё 9 человек (всего - 2401), а излечились - 86 (всего - 25 530).

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