Максим Шевченко: Видимо, белорусскому ОМОНу трудно справиться с Алексиевич

Публицист и политик Максим Шевченко без энтузиазма и с неодобрением воспринял новость о создании Россией резерва из силовиков для отправки их на помощь режиму Александра Лукашенко в случае эскалации его конфликта с протестующими. Шевченко убежден, что протест принципиально "травоядный" и что в подобной помощи нет ни малейшей необходимости, а Россия, в свою очередь, просто нашла для себя удобный способ продемонстрировать "вассальные" отношения с более слабым соседом.

"Я видел белорусских, что называется, ментов, это очень такие, суровые парни, зачем им российские силовики? Чтобы отбиваться от наседающей Алексиевич, что ли, с Тихановской? Ну да, конечно, с Алексиевич трудно справиться силами одного белорусского ОМОНа, я понимаю. Поэтому я думаю, что это просто показатель того в логике питерских улиц, на которых вырос Владимир Владимирович Путин, что "мы присылаем к тебе своих людей, потому что ты теперь под нами ходишь"", - иронично заметил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению Шевченко, стремление белорусских властей к нейтралитету, к зоне, равноудаленной от Запада и Востока потерпело крах ввиду внутриполитических причин, и теперь "благодаря" появившемуся давлению России больше у Лукашенко подобным образом лавировать не получится.

Напомним, что белорусы митингуют и бастуют с 9 августа, когда Центризбирком в шестой раз объявил президентом Лукашенко с разгромным счетом. В цифру 80% они не верят и требуют перевыборов, от которых белорусский лидер категорически отказывается и вдобавок постоянно угрожает. Так, в минувшее воскресенье, приземлившись на вертолете в центре Минска за забором своей резиденции, Лукашенко предстал в бронежилете и с автоматом, благодарящий своих военных за качественную охрану собственной персоны от десятков тысяч мирных протестующих.