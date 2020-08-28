Предприниматели обратились к Четырбоку с просьбой продлить время продажи алкоголя в Петербурге

Глава НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский направил петербургскому парламентарию Денису Четырбоку запрос, в котором просит изучить возможность внесения корректив в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции" в части времени продажи алкоголя на территории города. Бизнесмен полагает, что резонно было бы установить временные рамки с 08:00 до 23:00 (сейчас - с 11:00 до 22:00).

Черниговский указал, что алкогольный рынок Северной столицы является одним из самых зарегулированных в стране. Тем более, отметил он, установленные ныне ограничения никак не влияют на розничную продажу алкоголя.

"Это видно благодаря аналитике в Петербурге, Москве и Ленобласти. По целому ряду категорий алкогольной продукции на берегах Невы ее реализуют либо в том же самом объеме, что и в столице, либо у нас продается даже больше алкоголя на душу населения", - цитирует Черниговского "Деловой Петербург".

В свою очередь Четырбок сообщил, что подобного рода предложения неоднократно поступают в городской парламент, однако он не уверен, что изменение времени продажи заставит всех "страждущих" отказаться от покупки спиртного и в ночи.

"Конечно, за это выступают прежде всего ретейлеры, потому что они заинтересованы в росте продаж", - заявил Четырбок.

Тем не менее, инициативу Черниговского в Заксобрании всё же изучат, однако потребуется детальная экспертная проработка и общественное обсуждение, заключил депутат.

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