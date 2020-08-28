Рекламодателей кафе "Щелкунчик" оштрафуют за непристойную рекламу

Петербургское управление ФАС пришло к заключению, что ООО "Династия" нарушило закон о рекламе, предоставив кафе "Щелкунчик" на площади Восстания скандальный рекламный плакат: на здании висит визуальное приглашение на завтраки с изображением сосиски и двух яиц и сомнительной подписью.

"Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной Культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив", - рассудил глава петербургских антимонопольщиков Вадим Владимиров.

В ближайшее время компанию должны будут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что жалоба исходила фактически от обычных прохожих, которых возмутили невольно возникающие коннотации при виде упомянутого маркетингового изображения и подписи "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик".