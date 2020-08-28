Из-за коронавируса родительские собрания в школах перейдут в формат онлайн

Роспотребнадзор счел, что из-за угрозы второй волны коронавирусной инфекции родительские собрания в российских школах следует проводить в режиме онлайн, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы отдела организации надзора по гигиене детей и подростков ведомства Галины Яновской.

"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда [зайдут] только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы", - пояснила чиновница.

Ранее Роспотребнадзор постановил, что до конца текущего года в учебных заведениях следует отменить все массовые мероприятия в учебных заведениях.

Днём ранее петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал о готовности городских школ к 1 сентября, напомнив, что в нынешнем году на линейки приглашены лишь учащиеся 1-х и 11-х классов.

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