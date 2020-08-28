Четверых петербургских полицейских задержали по подозрению во взяточничестве

В Петербурге задержали четырех сотрудников Уголовного розыска по подозрению в вымогательстве взяток, передает пресс-служба петербургского главка МВД. Ранее они были в разработке после того, как на них пожаловался мужчина, попавший в провокацию, связанную с оборотом наркотиков. Он познакомился в интернете с женщиной "пониженной социальной ответственности", которая, предложив ему наркотики, привела его к месту их закладки. Там их уже ждали люди в форме, о задержании которых стало известно сегодня, 28 августа. По данным МВД, за возможность избежать уголовного преследования силовики "вытянули" из мужчины 100 тысяч рублей, и такая схема действий была для них типичной.

"В настоящее время сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. В отношении них руководством ГУ МВД России инициирована служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - говорится в официальном сообщении.

Один из четверых задержанных уже получил меру пресечения в виде подписки о невыезде.