Из ГУП в АО: На пути к конкуренции и публичности

В Петербурге утвердили план по ликвидации государственных унитарных предприятий (ГУП) или их преобразовании в акционерные общества, сообщили в УФАС города. Работа будет проходить постепенно и полностью завершиться должна к 2025 году. Что и как изменится в результате реорганизации - ЗАКС.Ру выяснил у экспертов.

Грехи ГУПов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу 27 августа рассказало о проведении очередного заседания рабочей группы по реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП) в городе. Ведомство сообщило, что на совещании утвердили план мероприятий. Согласно ему, к 2025 году из 37 унитарных предприятий останется только три. Это "Водоканал", "Петербургский метрополитен" и "АТС Смольного", пояснили в УФАС. Остальные будут ликвидированы или станут акционерными обществами (АО).

Как пояснил ЗАКС.Ру руководитель УФАС по Петербургу Вадим Владимиров, план разрабатывается для реализации федерального законодательства. В январе 2020 года принят №485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции". Документ вводит запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, за исключением закрытого перечня случаев, сообщил Владимиров.

- ГУПы, и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации в срок до 1 января 2025 г. Если этого не случится, то такие предприятия будут ликвидироваться в судебном порядке по иску антимонопольного органа, - добавил глава УФАС.

ГУПы являются организациями, которые подведомственны органам власти: администрации губернатора и комитетам. Они не обязаны публично отчитываться о собственных тратах, напомнил бывший сотрудник "Трансперенси Интернешнл" в Петербурге Александр Шуршев.

- ГУП - это совсем непрозрачная структура, в отличии от акционерного общества, особенно если это публичное акционерное общество. Там есть и отчеты, которые публикуются, и так далее. А ГУП… Вы ничего не знаете о нем, кроме директора этого ГУПа и его зарплаты, если власти еще опубликуют соответствующие сведения, - заявил Шуршев.

Он отметил, что ведомства часто создают преференции для унитарных предприятий в сфере закупок. На это неоднократно обращал внимание УФАС. В 2018 году антимонопольное ведомство заявило, что ГУПы мешают конкуренции на госзакупках. В 2019 году глава УФАС по Петербургу Вадим Владимиров в очередной раз напомнил о большом количестве государственных унитарных предприятий в городе и их негативном влиянии на конкуренцию. По его мнению, власти должны доказывать необходимость создания ГУПов.

Руководитель УФАС Вадим Владимиров в комментарии ЗАКС.Ру заявил, что работу таких организаций труднее контролировать, в отличии от акционерных обществ:

- АО – более эффективная и более прозрачная организационная форма управления активами. Деятельность ГУПа труднее контролировать. Его отчетность непрозрачна и не доступна общественности.

На проблему плохого контроля за предприятиями с госучастием на днях обратила внимание и Счетная палата России, сообщил Шуршев. В отчете ведомства говорится о том, что полноценной информации о работе таких организаций нет. Отсутствует и достоверная информация о количестве организаций с госучастием, заявили в Счетной палате.

В разговоре с ЗАКС.Ру руководитель регионального антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл" в Петербурге Дмитрий Сухарев обратил внимание на еще одну проблему ГУПов. Он отметил, что в государственные унитарные предприятия часто трудоустраивают по знакомству, а не по уровню квалификации. В частности, в эти организации могут идти работать чьи-то родственники или друзья.

- Очень часто ГУПы, МУПы (муниципальные унитарные предприятия - прим. ЗАКС.Ру) используются для того, чтобы трудоустраивать каких-то своих родственников, друзей. Часто используются эти ГУПы для того, чтобы трудоустраивать людей, которых, например, осудили по какой-нибудь статье коррупционной и которым в государственную власть пропуск заказан, то используют ГУПы для того, чтобы этих людей трудоустроить, - считает Сухарев.

По дороге к частникам

В отчете Счетной палаты речь идет и об акционерных обществах, подконтрольных государству. Однако, Шуршев считает, что преобразование ГУП в АО рано или поздно все же приведет к тому, что организация в новой форме перейдет к частным лицам.

- Преобразование не значит, что они (ГУПы- прим. ЗАКС.Ру) перейдут из рук государства в частные руки, пока по крайней мере. Акционерное общество может быть и в 100% государственной собственности. Но в перспективе, видимо, речь идет о том, что какие-то из этих компаний будут приватизированы, - отметил эксперт.

Руководитель петербургского центра "Трансперенси" Сухарев считает, что некоторые ГУПы став акционерными обществами могут показать свою неэффективность. Ряд унитарных предприятий просто не нужны, считает руководитель центра, их могут заменить компании частного бизнеса. Переход же АО из рук государства к частным предпринимателям в целом положительно подействует на экономику города, заявил Сухарев:

- Это шаг к тому, чтобы государство постепенно ушло из экономики. Мы видим, что за последние годы государства в экономике стало слишком много, а нужно, чтобы было совсем наоборот. Потому что государство всегда является неэффективным собственником и всегда хорошо, когда в экономике присутствует частный бизнес. Он управляет предприятием намного эффективнее, мотивация другая у людей, у которых есть свой бизнес.

При этом, эксперт считает, что коррупциогенный фактор не сильно уменьшится от перехода ГУПов в АО. По его словам, если люди хотят воровать, то они все-равно будут это делать. Однако, добавил Сухарев, возможно в целом улучшится качество работы таких организаций: по-другому будут набирать сотрудников, изменится штатное расписание и предприятия "перестанут быть синекурами для родственников каких-то чиновников".

Шуршев с ним не совсем согласен. По его мнению, коррупциогенный фактор все же уменьшится как минимум за счет большей прозрачности и эффективности.

Шило на мыло

Акционерными обществами станут все же не все ГУПы - пять из них власти Петербурга хотят сделать государственными учреждениями, сообщил глава УФАС Владимиров. По его словам, такую форму "Ленинградский зоопарк", "ГУИОН", "Инпредсервис", "Информационно-аналитический центр" (ИАЦ), и "Пригородное".

В 2019 году УФАС судилось с комитетом имущественных отношений (КИО) из-за "ГУИОН". Антимонопольный орган утверждал, что КИО предоставляет слишком большую свободу ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУИОН): один из контрактов заключили без торгов и унитарному предприятию перешла обязанность комитета устанавливать размер арендной платы. Претензии у УФАС были и к "ИАЦ". В 2018 году антимонопольщики заявили, что комитет по информатизации и связи заключил с ГУПом несколько контрактов без проведения торгов - ущерб бюджету города составил около 500 млн рублей.

Сейчас Владимиров также скептически относится к идее перевода ГУП в госучреждения. Он отметил, что некоторые из этих организаций существуют на конкурентном рынке и могут быть заменены частными организациями.

- Нам, как контролирующему соблюдение Закона о защите конкуренции органу, не совсем понятно, почему, например, работающее на конкурентном рынке предприятие "Информационно аналитический центр" должно получать немалые бюджетные вливания на свою деятельность. По нашему мнению, выполнение тех задач, которые сейчас возложены на эту организацию, могут быть перераспределены между коммерческими структурами, которых в Петербурге предостаточно. При таком подходе и городской бюджет будет существенно сэкономлен, - заявил глава УФАС.

Его опасения разделяет и Шуршев. Он отметил, что при создании государственного учреждения, органы власти смогут напрямую заключать с ними контракты. Это было бы не очень хорошо, считает эксперт. Одним из примеров перехода на прямое финансирование является история с автобазой для депутатов, добавил Шуршев. До 2020 года служебные автомобили для парламентариев Законодательного собрания Петербурга арендовали через проведение закупки, но в новом году все оформляется напрямую с бюджетным учреждениям "Смольнинское". Оплата происходит через субсидирование, а отвечает за это администрация губернатора.

Владимиров добавил, что утвержденный план реорганизации еще будет дорабатываться. Каждый комитет, в ведении которого находится тот или иной ГУП, должен будет отдельно обосновать финансовые затраты на преобразование унитарного предприятия в ту или иную форму собственности или на его ликвидацию, рассказал руководитель УФАС. Он уточнил, что ведомства должны предоставить материалы правительству Петербурга до 15 октября.

От правительства за реорганизацию ГУПов отвечает вице-губернатора Евгений Елин. Связаться с ним ЗАКС.Ру не удалось.

София Саттарова

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