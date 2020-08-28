Суд обязал всеволожских чиновников предъявить проект благоустройства парка Песчанка

Активисты, пытающиеся противостоять возможной застройке парка Песчанка во Всеволожске, сообщили, что местный суд обязал чиновников предъявить проект его благоустройства, а также выписку из Единого государственного реестра, передает "МБХ Медиа Северо-Запад".

Суть конфликта в том, что, по словам активистки Светланы Гарифуллиной, вместе с единомышленниками она подозревает районную администрацию в намерении начать строительство в парке, что пока невозможно доказать в суде. Свое предположение активисты подкрепляют суммой работ.

"Администрация неоднократно нас уверяла, что они проводят благоустройство, а не строительство парка. Однако мы уверены в обратном, поскольку там строятся капитальные сооружения, например, амфитеатр, скейтпарк, памптрек. Какое может быть благоустройство за 400 млн рублей, очевидно, что это строительство!", - заявила Гарифуллина.

Активисты в количестве 21 человека, помимо пересмотра "плана благоустройства", добиваются проведения публичных слушаний. В парке Песчанка в ходе работ вырубают деревья, что тоже не нравится его защитникам.