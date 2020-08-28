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14:27

В Смольном уточнили меню школьного обеда

фото ЗакС политика В Смольном уточнили меню школьного обеда

Петербургских младшеклассников будут бесплатно кормить на обедах супами и кашами, мясными котлетами и пюре, а также свежими фруктами, информирует 78.ru. Всего в городских школах организовано 719 столовых и 89 распредбуфетов. Горячие питание получат 235 тысяч школьников.

Днём ранее в Смольном оповестили, что все учебные заведения готовы обеспечить детей питанием с 1 сентября. К примеру, в Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Кировском, Приморском и Невском районах контракты завершаются в 2021 году, в остальных договоры оформлены на сентябрь/октябрь.

Днём ранее петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил, что в нынешнем году на линейки приглашены лишь учащиеся 1-х и 11-х классов.

Напомним, тема школьного питания возникла в общенациональной повестке сразу после того, как президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января предложил ввести обязательное предоставление учащимся младших классов бесплатных горячих обедов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы.

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