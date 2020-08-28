"Фургал - наш выбор": 49-й день подряд хабаровчане выходят поддержать экс-главу края

В 49-й раз собираются вместе жители Хабаровска для того, чтобы оказать поддержку пребывающему в столичном СИЗО экс-губернатору края Сергею Фургалу.

Демонстранты идут по городским улицам к центральной площади, скандируя "Я/МЫ Сергей Фургал!", "Свободу Фургалу!" и "Фургал - наш выбор!". В руках у протестующих - растяжка с надписью "Наш выбор - наш Фургал", делится "Вечерний Хабаровск".

В свою очередь Dvhab известил, что местные власти требуют демонтировать рекламный стенд со словами "Я/Мы верим в тебя" и фотографией Фургала, утверждая, что содержимое стенда нарушает закон "О рекламе".

Напомним, бывшего краевого губернатора отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.

Сам он недавно пообщался с членами ОНК и сообщил, что, как ему кажется, любому губернатору следует побывать в изоляторе, "чтобы понимать, что это такое, и на себе это ощутить".