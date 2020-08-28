Муниципалитету Яшина присвоили I cтепень качества финансового управления

Оппозиционный политик Илья Яшин сообщил о том, что чиновники из столичного департамента финансов максимально высоко оценили управление финансами в совете муниципальных депутатов "Красносельский", который он возглавляет: "I степень (высокое качество)".

Он нашел забавным совпадением то, что одновременно с этим хозяйственно-финансовую деятельность муниципалитета проверяет прокуратура - как он сам полагает, с целью возбудить против него дело, которое автоматически заблокирует для него возможность баллотироваться в Государственную думу в следующем году.

"То есть даже чиновники мэрии признают, что мы отлично работаем, и ставят наш муниципалитет в пример другим. Но вы, граждане прокуроры, продолжайте свои проверки, конечно. Извините, что отвлек от важной работы", - написал Яшин у себя в Facebook.

В связи с безупречностью бухгалтерии политик предполагает, что для компромата против него власти придется использовать не финансовые нарушения, а ролики, где он "пинает котят".