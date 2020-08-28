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Муниципал

16:58

На жертву нападения в ИКМО "Новоизмайловское" составили протокол о нанесении побоев

фото ЗакС политика На жертву нападения в ИКМО "Новоизмайловское" составили протокол о нанесении побоев

Прошлогоднее нападение на Ульяну Тимофееву на избирательном участке в МО "Новоизмайловское" обернулось для нее неожиданным образом: обвиняют в нанесении побоев теперь ее саму. Об этом она узнала, придя в полицию для ознакомления с результатами судебно-медицинской экспертизы, передает "МБХ Медиа Северо-Запад". Цель визита, между тем, достигнута не была: экспертизу ей не показали.

"Яконен (участковый Максим Яконен - прим. ЗАКС.Ру) также сообщил мне, что опросил всех свидетелей того инцидента и заявил, что я якобы ударила ногой [зампредседателя УИК 1380] Наталью Яцунок и у нее образовалась гематома. На меня составил протокол за побои, его мне он зачитал в присутствии понятых", - гласит рассказ Тимофеевой.

Правда, с ее слов, на Яцунок составили идентичный протокол, но она не верит, что ее оппонент понесет какое-либо наказание.

Конфликт на участке возник после того, как Тимофеева попыталась запечатлеть на видео то, как представители избирательной комиссии не выдают протоколы и игнорируют жалобы.

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