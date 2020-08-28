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17:29

В России стало в десять раз больше приговоров за экстремизм, шпионаж и госизмену

фото ЗакС политика В России стало в десять раз больше приговоров за экстремизм, шпионаж и госизмену

Департамент при Верховном суде опубликовал статистику по делам и приговорам, связанным с уголовными статьями "экстремизм", "шпионаж" и "государственная измена", что в совокупности квалифицируется как преступления против государственного строя. Данные поделены на две группы: с 2003 по 2007 и с 2008 по 2019 годы.

Юрист Дамир Гайнудтинов в Telegram-канале главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова обратил свое внимание на то, что, если сравнивать первые и последние четыре года (2003-2007 и 2015-2019), нетрудно заметить: число подобных приговоров выросло в России в десять раз. В абсолютных цифрах это выглядит как 276 против 2642.

Единственная тенденция, говорящая о некоем смягчении, касается экстремистской статьи: в 2019 году таких приговор стало меньше вдвое, чем еще год назад. Но к тому есть объективные предпосылки: знаменитую статью 282 УК декриминализировали.

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