Шишлов хочет доработать закон о жилье для реабилитированных жертв репрессий

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к своей федеральной коллеге Татьяне Москальковой и главе президентского СПЧ Валерию Фадееву, подняв проблему жилищного обеспечения реабилитированных жертв политических репрессий и членов их семей. По мнению чиновника, законодательство в этой сфере нуждается в более четком регулировании, о чем сообщает официальный сайт Шишлова. Петербуржец предлагает всем правозащитным институциям проработать эффективный механизм, который действовал бы на всероссийском уровне и не позволял бы указанным категориям граждан претерпевать лишения. Действующая редакция ФЗ петербургского уполномоченного по правам человека не удовлетворяет: для него документ носит преимущественно декларативный характер и наделяет чрезмерными полномочиями регионы.

"Федеральный законодатель вопреки правовым предписаниям Конституционного Суда самоустраняется от определения основных положений, обеспечивающих реализацию права реабилитированных лиц на жилищное обеспечение", - считает Шишлов.

По его мнению, следует унифицировать такую услугу от государства, как предоставление жилья реабилитированным "политическим", и установить конкретные сроки и формы обеспечения их этой услугой. Важно также, считает Шишлов, учесть в качестве возможной альтернативы непосредственно жилью предоставление единовременной денежной выплаты.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.