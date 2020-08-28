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19:44

У Гостиного двора защищают права трансгендеров

фото ЗакС политика У Гостиного двора защищают права трансгендеров

У выхода из станции метро "Гостиный двор", на традиционном для одиночных пикетов месте, петербуржцы вышли с плакатами против притеснения трансгендерного меньшинства и против так называемой трансфобии. Акцию осветил Telegram-канал "ЯГражданин".

"В развитых странах трансфобию искореняют, а не узаконивают", "Трансгендерные люди имеют право на жизнь, семью и безопасность", - гласит содержание некоторых плакатов.

Как обычно бывает в таких случаях в последнее время, полицейские проверили документы у пикетчиков и оставили их в покое.

Прежде всего, участники пикетов адресовали свой протест члену Совета Федерации Елене Мизулиной, которая разработала законопроект, не позволяющий трансгендерам вступать в официальный брак и менять свидетельство о рождении. Это не первый выход демонстрантов на улицу в Петербурге нынешним летом в связи с ее законодательной инициативой.

Фото: "ЯГражданин" / Telegram

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