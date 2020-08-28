На митинге в центре Минска задерживают танцующих демонстрантов

Недовольные политикой президента Александра Лукашенко минчане в очередной раз собрались на площади Независимости, чтобы выразить свой протест. Выражают они его, в частности, в форме танцев и исполнения народных песен.

ОМОН приступил к задержаниям. В автозаки попадают преимущественно мужчины. Женщин, выстроившихся в "цепь солидарности", силовики сначала окружили и блокировали, но вскоре дали им начать шествие по проспекту Независимости. Кадры и видео происходящего публикует Telegram-канал NEXTA. По имеющейся картинке, численность акции можно оценить в несколько сотен человек.

Отметим, что оппозиционно настроенные белорусы протестуют против переизбрания Лукашенко на грубо сфальсифицированных, по их мнению, выборах, ежедневно, начиная с 9 августа. По будням обычно демонстрации малочисленны, и на них, как правило, не обходится без задержаний. По воскресеньям, наоборот, улицы Минска становятся переполненными десятками тысяч манифестантов, которых не разгоняют. В минувшее воскресенье Лукашенко прилетел в свою резиденцию в центре столицы на вертолете и с автоматом Калашникова в руках. Неподалеку от забора резиденции стояла колонна протестующих.

О том, каким истязаниям подвергали людей в печально знаменитом минском изоляторе на улице Окрестина, читайте в материале ЗАКС.Ру.