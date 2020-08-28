Как через суд распускают совет МО "Ульянка"  

Кировский районный суд Петербурга 28 августа возобновил процесс по роспуску муниципального совета МО "Ульянка". Лишить муниципалов полномочий за бездеятельность намерена соратница депутата ЗакСа от "Единой России" Сергея Никешина. Представители истца предоставили суду документы, доказывающие, по их мнению, что совет не собирался более трех месяцев.

Истица ищет акты

Рассмотрение иска жительницы МО "Ульянка" Марии Мартынюк к местному совету, которое может закончиться решением о роспуске этого совета, продолжилось 28 августа. Предварительное заседание возобновилось после почти двухмесячного перерыва. Мартынюк уверяет, что муниципалы не заседали более трех месяцев и тем самым нарушили ее права. Интересы истца в суде представляют юристы, ранее защищавшие в судах муниципалов-единороссов. Это неудивительно - Мартынюк много лет проработала помощницей депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Сергея Никешина. Руководство МО "Ульянка" уверено, что истец действует в его интересах.

В ходе состоявшегося судебного заседания по просьбе представителей истца к материалам дела приобщили несколько документов, полученных после запросов Никешина. Это, в том числе, ответ юридического комитета Смольного, судя по которому с 23 декабря 2019 по 13 июля 2020 года к нему не поступали решения муниципального совета "Ульянки". Эти документы необходимы для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов. Еще один ответ, переданный Никешиным Мартынюк, подготовило руководство Централизованной библиотечной системы Кировского района. В нем говорится, что в указанный период к ним также не поступало копий нормативных правовых актов. Еще был приобщен нотариальный протокол осмотра страницы сайта МО "Ульянка" - там тоже не опубликованы решения совета за 2020 год.

Кроме того, суд по ходатайствам стороны истца запросит прокуратуру о предоставлении копий решения муниципального совета об исполнении бюджета за 2019 год и протокола публичных слушаний по исполнению бюджета. А Минюст попросят предоставить копии решений об изменении муниципального устава. По словам представителя Мартынюк Игоря Стульбы, муниципалитеты последние несколько месяцев правили свои уставы в соответствии с нововведениями в городском законодательстве. Стульба отметил, что все перечисленные документы должны были быть приняты в течение первого полугодия 2020 года.

Глава местной администрации "Ульянки" Станислав Русинович, представляющий сторону ответчика, пока не предоставил суду свою позицию в письменном виде. Однако заявил, что непринятие нормативных правовых актов еще не означает бездействия совета.

- На заседаниях могут приниматься индивидуальные акты и другие акты, не имеющие нормативного характера, - сообщил Русинович суду.

По его словам, муниципальный совет проводил заседание в марте, на котором было принято решение о проведении нового заседания после завершения пандемии. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердил замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов.

- В то время у нас почти каждый день были попытки собрать заседание. И в один из дней мы собрали необходимый кворум в 14 человек, - уточнил Кондрашов.

Замглавы добавил, что следующее заседание состоялось в июне и с тех пор добиться кворума не получалось - каждый раз собиралось до 13 человек.

Конфликт большой и конфликт малый

Ветеран петербургского парламентаризма Никешин до недавнего времени де-факто контролировал "Ульянку". Муниципалитет относится к округу, от которого единоросс избирается в Законодательное собрание. В местном совете сидели лояльные люди, а на сайте и в газете "Вести Ульянки" публиковались фотографии Никешина и его поздравления жителей с праздниками.

После сентябрьских муниципальных выборов ситуация поменялась. Единороссы получили в совете только 9 из 20 мест. Представители других партий поначалу смогли договориться - главой МО избрали председателя одного из местных ТСЖ Оксану Хлебникову, которая шла на выборы при поддержке КПРФ и движения "Улянка Экология". Ее заместителем стал Павел Кондрашов из Партии Роста.

Совет МО "Ульянка" (фото Павла Кондрашова)

Вскоре после смены власти в муниципалитете заседания совета стали пропускать четверо депутатов от "Единой России". Один из них, экс-глава "Ульянки" Николай Киселев еще в феврале объяснил ЗАКС.Ру, что по состоянию здоровья вынужден был уехать лечиться на Урал. Другой единоросс Игорь Куричкис обвинил Хлебникову в том, что та не может организовать работу совета и связал возникшую ситуацию внутри муниципального совета с конфликтом между Никешиным и главой Кировского района Сергеем Ивановым. О том, что ряд оппозиционных "Единой России" депутатов еще до выборов имели контакты с районной администрацией утверждает и депутат "Ульянки" от КПРФ Александр Михайлов.

- [Мундеп от "Справедливой России" и руководитель движения "Ульянка Экология" Павел] Брагин до выборов усиленно пытался со всеми договориться. А Хлебникова при мне говорила, что ей бы "под крышу" [в 2019 году вице-губернатора Любови] Совершаевой как бы выйти. В результате Брагин свел ее с Ивановым, - заявил ЗАКС.Ру Михайлов.

Отметим, что в недавно опубликованном изданием медиагруппы "Патриот" архиве политтехнологов, работавших на Александра Беглова во время губернаторской кампании, есть упоминание о выборах в МО "Ульянка". В файле "Перечень кандидатов только по проблемным МО на основании результатов проведенных ручейков на 17.05.2019" утверждается, что в этом муниципалитете якобы необходимо "поддержать выдвижение активистов инициативной группы "Ульянка Экология" и согласовать состав команды с Администрацией района". Фамилии этих кандидатов не называются. По словам Михайлова, в "Ульянке Экологии" были и он сам, и Хлебникова. Кондрашов тоже подтвердил, что экологи контактировали с районной администрацией до выборов, но также подчеркнул, что после этого появилось немало недостоверных слухов о якобы покровительстве совету "Ульянки" со стороны районного главы Иванова.

Красный бойкот

Михайлов и шедшие вместе с ним в команде КПРФ братья Алексей и Роман Аксенкины перестали посещать заседания совета с января. Чуть раньше бойкотировать встречи со своими коллегами начал Сергей Крупко, избравшийся при поддержке Партии Роста.

Роман Аксенкин ранее объяснял ЗАКС.Ру, что готов к работе, но заседания назначаются на неудобное для него время. При этом он признался, что не расстроится, если иск Мартынюк будет удовлетворен.

- Пусть лучше наш совет распустят и выберут достойный. Да, я лично уже не смогу в него переизбраться. Но мне и так работать не дают, - рассказал депутат.

Подобные настроения и у его коллеги Михайлова. По просьбе ЗАКС.Ру он перечислил некоторые свои претензии к руководству муниципалитета. Среди них непредоставление депутатам заранее документов, вынесенных на обсуждение совета; занятие главой муниципалитета общего кабинета; поручение депутату Никите Кириллову управления газетой "Вести Ульянка" без предварительного согласования с другими мундепами; редакционная политика "Вестей Ульянки" - Михайлов упрекает главу МО и ее заместителя в самопиаре. Депутат КПРФ уверяет, что Кондрашов использует муниципалитет как стартовую площадку для выборов в ЗакС. Замглавы "Ульянки" подтвердил, что планирует выдвигаться в городской парламент в 2021 году, но поведение коммунистов объяснил общими интересами с единороссами.

По словам Кондрашова, решить возникший конфликт пытались даже на уровне депутатов городского парламента, но безуспешно.

- Поскольку муниципальные депутаты с нами встречаться отказывались, мы встречались уже с депутатами Законодательного собрания от КПРФ и Партии Роста, которые, грубо говоря, стали нашими посредниками. Там высказывалось одно: мы хотим сменить главу МО, которая тоже была избрана от их партии, на другого человека. Мы им объясняли, что так не получится, сменить можно будет только на единоросса. У кандидата от КПРФ просто не наберется нужного количества голосов. Я, например, не буду голосовать за кого-то из этой тройки, - прокомментировал Кондрашов.

МО "Ульянка" продолжает попытки собрать кворум. А Кировский суд вернется к рассмотрению иска Мартынюк 15 сентября.

Сергей Еремеев

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