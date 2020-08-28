Замглавы МО "Горелово" обвинили в нарушении КоАП после приема эко-активистов

Сотрудница аппарата муниципального совета МО "Горелово" Анна Луговская пожаловалась в полицию на замглавы муниципалитета Григория Меньшикова за то, что тот 28 июля провел встречу с активистами, обеспокоенными запахами со стороны местных предприятий и старой свалки.

Меньшиков рассказал ЗАКС.Ру, что 28 августа был вынужден дать объяснения в 9 отделе полиции Красносельского района.

- В своем заявлении она написала, что я превысил полномочия, что я организовал несанкционированную акцию или митинг, который надо было за 10 дней согласовывать и что я находился без маски. Несанкционированной акцией она считает прием главы муниципального образования, который я проводил по расписанию, - рассказал замглавы.

Участники объединения "Зеленая коалиция", депутаты МО "Ульянка" и "Южно-Приморский", а также несколько жителей округа 28 июля посетили муниципалитет, чтобы пообщаться с его руководством. Поскольку глава МО "Горелово" Дмитрий Иванов в то время находился в отпуске, их принял его заместитель.

В муниципалитете ЗАКС.Ру рассказали, что после встречи ее участники выехали на место - на свалку, ставшую одним из источников неприятных запахов. Через несколько дней депутаты МО "Горелово" провели встречу с заместителем генерального директора ООО "ТЭК" Владимиром Голиковым и председателем общественной организации "Экологическое сообщество", экспертом Заксобрания Сергеем Санне. Также муниципалы обратились в комитет по природопользованию с просьбой предоставить экологические замеры возле предприятий.

Заявление в полицию, по словам Меньшикова, было написано уже после этого, 10 августа.

- Я предположу, что ей, очевидно, дали оказания. Может быть, это были какие-то люди, которые ее устроили на работу, или из партии "Единая Россия", где она состоит. Не могу сказать утвердительно, кто именно, - добавил замглавы.

Присутствовавший на приеме у Меньшикова 28 июля координатор движения "Зеленая коалиция" Красимир Врански рассказал ЗАКС.Ру, что общение с замглавы прошло спокойно и никто из сотрудников аппарата совета в тот день не высказал никаких претензий.

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