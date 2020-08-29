В России выявили еще 4941 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксирован 4 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 985 346 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Насчитывается 17 025 летальных исходов от коронавируса, из них 111 внесены в статистику за минувший день. Выписаны из больниц по выздоровлению накануне 5 917 пациентов с коронавирусом.

В Петербурге выявлено 189 новых случаев заражения, всего заболели 36 293 человек в городе. 15 человек признаны умершими от коронавируса, всего насчитывается 2 416 летальных исхода в Петербурге. В Ленобласти в статистику попал еще 31 заболевший, всего известно о 6 747 заразившихся жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 696 человек (+65), в Архангельской – до 10 702 (+100), в Коми – до 6 504 (+24). В Псковской области всего заболел 4 581 человек (+24), в Новгородской – 4 296 (+22), в Калининградской – 3 393 (+24). В Вологодской области в статистику внесены 3 310 заболевших (+32), в Карелии – 3 052 (+34), в НАО – 314 (+3).

При этом становится известно о повторных случаях заражения коронавирусом. Так, с этим диагнозом повторно госпитализировали главу Тувы Шолбана Кара-оола, который уже переболел коронавирусом в мае-июне.