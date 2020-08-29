Путин заявил о легитимности выборов президента Беларуси

Президент Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1" заявил, что российские власти признают легитимными выборы президента Беларуси.

По словам Путина, власти Беларуси приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но последние не приехали, и это навело российского президента на мысль о заранее подготовленной позиции по результатам.

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - приводит слова Путина РИА "Новости".