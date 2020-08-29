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11:59

Путин заявил о легитимности выборов президента Беларуси

фото ЗакС политика Путин заявил о легитимности выборов президента Беларуси

Президент Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1" заявил, что российские власти признают легитимными выборы президента Беларуси.

По словам Путина, власти Беларуси приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но последние не приехали, и это навело российского президента на мысль о заранее подготовленной позиции по результатам.

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Граждане Беларуси выходят на многотысячные протесты в ряде городов страны с 9 августа. Они требуют признать недействительными итоги выборов, согласно которым, по данным ЦИК победил с результатом около 80% голосов действующий президент Александр Лукашенко. Они считают победителем выборов другого кандидата, Светлану Тихановскую.

 

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