Молдавия откроет для россиян границы с 1 августа

Молдавия с 1 сентября снимет запрет на въезд в страну для граждан России и других стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции республики Раису Новицки.

Ранее власти страны опубликовали список государств, включенных местным Минздравом в "красную зону". Гражданам этих стран запрещен въезд в Молдавию из-за сложной эпидемиологической ситуации. Россия в этот список не вошла.

Зато в перечень попали Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться каждые две недели. Граждане Молдавии, возвращающиеся в республику из стран "красной зоны", должны провести две недели на карантине.

Ранее Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа было восстановленно авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, открылись границы с Абхазией.Были сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ. Также для россиян открыли границы две балканские страны: Хорватия и Черногория.