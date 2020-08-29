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13:21

МИД Беларуси массово лишает журналистов иностранных СМИ аккредитации

фото ЗакС политика МИД Беларуси массово лишает журналистов иностранных СМИ аккредитации

МИД Беларуси лишил аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ, в том числе – сотрудников Би-би-си, Reuters, "Радыё Свабода", AFP и других, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В том числе лишены аккредитации граждане России, сотрудники немецкого телеканала ARD Сергей Сергеев и Михаил Фомин. По словам еще одного лишенного аккредитации журналиста канла, Ильи Кузнецова, был составлен протокол по ст. 23.34 (активное участие в массовой акции), журналистов лишили аккредитации "в целях обеспечения информационной безопасности страны", передает TUT.BY. Сергеева и Фомина депортируют из Беларуси с запретом на въезд в течение пяти лет.

Также лишились аккредитации сотрудницы Би-би-си Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич. По их словам, в МИДе сослались на постановление Межведомственной комисии по безопасности в информационной среде, но в чем конкретно было нарушение, не уточнили.

Лишились также аккредитаций сотрудники "Радыё Свабода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин, Александра Дынько, журналисты Reuters Василий Федосенко и Владимир Костин, сотрудники AFP Сергей Гапон и Александр Гребенкин, журналисты Associated Press Сергей Гриц и Юрий Карманов, корреспондент RFI Геннадий Шарипкин и сотрудник "Настоящего времени" Роман Васюкович. Фотограф AP Дмитрий Ловецкий в Facebook сообщил, что его также депортировали из Беларуси с пятилетним запретом на въезд.

Граждане Беларуси выходят на многотысячные протесты в ряде городов страны с 9 августа. Они требуют признать недействительными итоги выборов, согласно которым, по данным ЦИК победил с результатом около 80% голосов действующий президент Александр Лукашенко. Они считают победителем выборов другого кандидата, Светлану Тихановскую.

 

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