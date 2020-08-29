У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси

В субботу, 29 августа, около 14:00 в центре Петербурга началась очередная акция "Кормим голубей".

Её участники собирают подписи и раздают листовки в поддержку протестующих в Хабаровском крае, в белорусских городах и защитников шихана Куштау в Башкортостан, а также политика Алексея Навального, который находится на лечении в Берлине после отравления. К началу мероприятия у Гостинки собралось порядка 40-50 человек.

За происходящим наблюдают сотрудники полиции. Один из офицеров МВД предупредил участников акции о том, что никаких мероприятий здесь не согласовано и призвал собравшихся к законности. Проезжая часть Невского проспекта перекрыта из-за проходящего в городе "Фестиваля цветов".

Сергей Еремеев