Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора InfoWatch Наталью Касперскую медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, Лебедев награжден "за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

С той же формулировкой той же медали удостоены замгендиректора "Российской венчурной компании" Алексей Басов, директор по развитию АО "Региональный сетевой информационный центр" Дмитрий Бурков, первый замдиректора АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Владимир Горжалцан, замдиректора организации Андрей Романов, советник по технологиям департамента исследований подразделения АО "Научно-производственная компания "Криптонит" Василий Долматов, руководитель проектов "Центра интернет-технологий" Максим Мошков.