Петербургская акция "Кормим голубей" прошла без происшествий

Акция солидарности "Кормим голубей" у Гостиного двора, продлилась чуть более трех часов и практически завершилась к 17:00.

К этому времени у Гостинки осталось около 20 человек, общающихся между собой. Полиция не просит их разойтись.

В целом, в мероприятии приняло участие порядка 80-90 человек, меньше чем в предыдущие субботы. В этот раз, помимо традиционных лозунгов солидарности с протестующими в Хабаровском крае, Башкортостане и Беларуси, на акции были плакаты петербургских эко-активистов, в том числе в защиту Муринского парка и побережья Финского залива.

За порядком следили сотрудники нацгвардии и полиции. В первые два часа акции полицейские предупреждали, что мероприятие у Гостиного двора не согласовано и призывали собравшихся не нарушать порядок. Однако никого не задержали. Нацгвардейцы некоторое время стояли вдоль проезжей части Невского проспекта.

Сергей Еремеев