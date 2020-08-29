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17:57

Беглов и Дрозденко обсудили строительство нового железнодорожного моста через Неву

фото ЗакС политика Беглов и Дрозденко обсудили строительство нового железнодорожного моста через Неву

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко в телефонном разговоре обсудили проект строительства нового железнодорожного моста через реку Неву в районе деревни Павлово, сообщили в Смольном.

Новый мост должен увеличить скорость движения грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и государственной границе. Вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный железнодорожный обход, реконструкция существующей и строительство новой железнодорожной инфраструктуры позволит также организовать движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам.

ПАО "Ленгипротранс" уже выполнило предпроектные проработки по определению трассы Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту Павлово-на-Неве – Сосново. Планируется построить двухпутну. электрифицированную железнодорожную линию протяженностью около 85 км, ориентировочная стоимость проекта – 109 млрд рублей.

Также губернаторы обсудили проведение Дня знаний. Они решили, что 1 сентября вице-губернаторы регионов проведут уроки мужества в школах соседнего субъекта.


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