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29 августа, 19:32

Петербургские голуби начинают худеть

Повестка еженедельных акций "Кормим голубей" становится всё шире, а людей на них приходит всё меньше. 29 августа у Гостиного двора едва ли набралось 100 человек. 

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Традиционная субботняя акция "Кормим голубей" 29 августа стала самой малочисленной за всё время проведения подобных мероприятий в Петербурге. Они проходят у Гостиного двора каждую субботу при поддержке нескольких оппозиционных инициатив: Либертарианской партии, "Агит России", "Бессрочного протеста", "Открытой России" и других. 

Каждый раз всё соответствует примерно одному и тому же сценарию. Протестные Telegram-каналы призывают людей собраться в субботу в 14-00 у Гостиного двора, чтобы высказаться по актуальным политическим вопросам. Там их встречают волонтёры, которые раздают шарики с флажками и просят подписать открытки в поддержку протестующих в том или ином регионе. Когда все открытки подписаны, а инвентарь роздан, волонтёры уходят, а акция какое-то время живёт своей жизнью. Полиция время от времени напоминает о себе и просит разойтись, но в целом смотрит на происходящее сквозь пальцы. Часа через три акция обычно начинает угасать и люди расходятся. Иногда в сценарий вносят разнообразие какие-то эксцессы: то правокаторы кинут дымовую шашку, то полиция все-таки кого-нибудь задержит, то толпа начнет кричать очень смелые лозунги.

Акции изначально задумывались в поддержку жителей Хабаровского края, с июля протестующих против ареста своего губернатора Сергея Фургала. Отсюда и название "Кормим голубей", взятое из протестного фольклора хабаровчан. Со временем на субботних встречах в Петербурге стали появляться и другие актуальные лозунги, например, за вышедших на улицы белорусов и в поддержку госпитализированного после отравления Алексея Навального. 

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На последней акции этого лета обсуждали также локальные проблемы. Со своими плакатами пришли противники строительства спорткомплекса в Муринском парке и порта на берегу Финского залива в Приморске.

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Но даже вместе с ними народу собралось как никогда мало, меньше ста человек. Еще две недели назад, для сравнения, у Гостинки протестовало не менее трехсот петербуржцев. 

Первые полчаса "Кормим голубей" проходила параллельно с городским "Фестивалем цветов". В рамках него по перекрытому Невскому проспекту маршировали военные оркестры, культуристы, джигиты, ходулисты и проезжали платформы, украшенные цветами.

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По обе стороны проспекта их приветствовали сотни петербуржцев, на стоявших за их спинами людей с флагами и плакатами мало кто обращал внимание. Когда участники фестивальных колонн прошли, зрители удалились и их место заняли нацгвардейцы, которых, несмотря на немногочисленность протестующих и поставленные заранее ограждения вдоль проезжей части, все равно решили выставить шеренгой рядом с дорогой. 

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Полицейские вели себя традиционно для субботних акций - время от времени появлялись, напоминали в мегафон, что никаких мероприятий на этом месте не согласовано и призывали не нарушать правопорядок, а потом уходили. Не смущали их даже плакаты с надписями про "кремлевского карлика" и предложениями обменять Александра Беглова на Сергея Фургала. Гораздо активнее вели себя люди в штатском с видеокамерами в руках и наушниками в ушах. Они старались заснять лицо каждого протестующего, на этот раз это было несложно.

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Второй раз подряд на акцию со своим плакатом пришли другороссы. После прошлого "кормления" представители петербургской "Другой России" троллили демократов-организаторов субботних мероприятий в соцсетях. В ответ "Агит Россия" объявила их нерукопожатыми. Несколько дней в интернете шли выяснения отношений, что не помешало другороссам в этот раз развернуть плакат "Союзное государство без Лукашенко и Путина" и простоять с ним продолжительное время.

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Многие на него, кажется, просто не обратили внимания - хотя участников акции было меньше, чем обычно, от лозунгов разбегались глаза. Кто-то продолжал поддерживать защитников шихана Куштау, кто-то выступал за сохранение береговой линии Финского залива, одна из протестующих развернула традиционный белорусский бело-красно-белый флаг, а рядом с ней активист средних лет рассказывал в микрофон о достоинствах Фургала как губернатора. 

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К пяти часам вечера основная масса протестующих разошлась по домам. Некоторые пошли к отделению белорусского посольства, где в очередной раз собирались проживающие в Петербурге белорусы. У Гостиного двора оставалось стоять человек 20. Плакаты были уже свернуты, продолжались только споры с прохожими, которых удалось вовлечь в дискуссию этой странной акцией.


Сергей Еремеев


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