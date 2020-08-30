Белковский находит неприличной критику омских врачей, лечивших Навального

Публицист и политолог Станислав Белковский, длительное время специально не комментировавший инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального, впервые развернуто высказался по этой теме. Помимо признания политических заслуг и достоинств Навального, эксперт решил остановиться на поведении его сторонников, которые, по мнению Белковского, несправедливо упрекают российских медиков. Аналитик уверен, что, при всем давлении со стороны властей врачи все же смогли оказать политику жизненно важную помощь, о чем склонны забывать некоторые из критиков.

"Потоки грязи, которые обрушились на омских врачей, неприличны. <...> Как минимум, омские врачи спасли Алексею жизнь, не правда ли? Требовать от них, чтобы они выдали какие-то медицинские тайны — это противоречит как этике, так и формальному законодательству. Врачам просто запрещено законом говорить о таких вещах. Об этом могут говорить только ближайшие родственники. И когда ближайшие родственники созреют для этого, они и скажут. Но видимо, и ближайшие родственники пока не хотят или не могут об этом говорить в силу того, что картина совершенно неясна", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Напомним, что с 20 августа Навальный находится в коме. Согласно показаниям врачей немецкой клиники "Шарите", он отравлен нервно-паралитическим веществом. Происшествие стало заметной темой новостной повестки западных стран. Российское государство не спешит расследовать обстоятельства случившегося с Навальным в Сибири. Члены его команды уверены, что имело место покушение на убийство.