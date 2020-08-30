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14:35

В центре Минска вновь задерживают протестующих

фото ЗакС политика В центре Минска вновь задерживают протестующих

Белорусов, третью неделю подряд выступающих против политики переизбравшегося президента Александра Лукашенко, массово задерживают в центре Минска. Трансляцию событий ведет Telegram-канал NEXTA. Группы демонстрантов оцепляют, улицы перекрыты людьми в форме (в том числе, без опознавательных знаков), омоновцы стучат щитами. На улицах столицы видны водометы.

Ранее Лукашенко, говоря об уличных акциях, заявил, что эта "вакханалия" скоро закончится. Известно также о специальном резерве из силовиков, который подготовила Россия для вмешательства в белорусские события в случае возникновения массовых беспорядков.

На выборах Лукашенко насчитали более 80%, после чего страну охватила волна митингов и забастовок. Это его шестой срок на посту. Его основные соперники нынешним летом отправились либо в тюрьму, либо в вынужденную эмиграцию.

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