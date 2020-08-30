Фигуранта "московского дела" Егора Жукова исключили из вуза

Студент ВШЭ и радиоведущий Егор Жуков сообщил о том, что на днях его исключили из университета и, как он считает, "за оппозиционность".

Соответствующий приказ, по словам Жукова, датируется 28 августа. Из вуза его выгнали спустя полтора часа после зачисления в магистратуру.

"Если вы думаете, что это связано с политикой, то вы правы", - прокомментировал он это событие на собственном YouTube-канале.

Летом 2019 года во время столичного несанкционированного митинга за честные выборы Жукова задержали и арестовали по уголовной статье об организации массовых беспорядков. Позже суть обвинений переменилась и он был виновен уже в экстремизме. За это ему достался условный срок.