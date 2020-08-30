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17:14

Амосов связывает отравление Навального с актуальностью "умного голосования"

фото ЗакС политика Амосов связывает отравление Навального с актуальностью "умного голосования"

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов впервые публично высказался об отравлении политика Алексея Навального, получившего резонанс во всем мире. По его мнению, за инцидентом легко разглядеть "политическую составляющую". Прежде всего Амосов связывает случившееся с электоральным проектом Навального "умное голосование", основанном на борьбе с кандидатами от "Единой России" на выборах всех уровней. Исключение Навального как идеолога из игры в преддверии выборов 13 сентября представляется петербургскому депутату вполне реалистичной операцией. Амосов также обращает внимание на то, что пока проводится только доследственная проверка и уголовное дело не возбудили.

"Теперь этот проект может несколько ослабеть, поскольку рекомендации будут идти не от самого Навального, а от кого-то из его сотоварищей.  Так вот, если бы уголовное дело было возбуждено ДО выборов, это очевидно придало бы дополнительный вес таким рекомендациям.  Предполагаю, что это обстоятельство сыграло свою роль при принятии решения о сроках проведения проверки", - полагает парламентарий.

Находящегося в коме Навального пытаются вернуть к жизни врачи берлинской клиники "Шарите". Симптомы отравления он испытал в перелете из Сибири в Москву. Немецкие медики установили, что политика отравили нервно-паралитическим веществом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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