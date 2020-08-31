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9:23

Егора Жукова избили у его дома в Москве

фото ЗакС политика Егора Жукова избили у его дома в Москве

Неизвестные избили в Москве бывшего фигуранта "московского дела", блогера и ведущего "Эха Москвы" Егора Жукова, сообщает Telegram-канал "Команда Жукова".

По словам соратников Жукова, на него напали двое человек вечером 30 августа у подъезда дома активиста. Нападавшие скрылись на самокате. Жуков подал заявление в ОМВД по Можайскому району.

У Жукова предварительно диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, передает ТАСС. Его отвезли в 67-ю больницу Москвы для МРТ: по его итогам оказалось, что "серьезных травм и внутреннего кровотечения удалось избежать".

В управлении МВД по Москве заявили, что по факту произошедшего возбуждено дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Накануне Жукова исключили из магистратуры ВШЭ спустя полтора часа после зачисления на него. Он сообщил, что это связано с его оппозиционными взглядами.

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

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