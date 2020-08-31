В Смольном допустили введение новых "коронавирусных" ограничений после 20 сентября

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "78" 30 августа заявил, что Смольный допускает возвращение ограничений в связи с эпидемией коронавируса после 20 сентября.

"Дата "20 сентября" мифическая, конечно, — как и 21-е. Сценарий может быть любым. Пройдут первые три недели сентября и станет ясно, как начало учебного года и возвращение на рабочие места после отпусков повлияли на эпидпроцесс. Вполне допускаю, что 20-е число станет тем моментом, когда мы поймём, как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией", - сказал Лисовец.

По словам Лисовца, уже после этого Смольный будет решать, "что необходимо сделать, чтобы оградить город от новой волны коронавируса".

Пока до 20 сентября продлены некоторые ограничения, в том числе – на работу фудкортов в торговых центрах, открытие кинотеатров. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к главе управления Роспотребнадзора по региону Наталье Башкетовой с вопросом о возможности снять эти ограничения раньше.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.